ЕС ввел санкции против министра обороны КНДР за поставки России ракет, - СМИ

Европейский союз в рамках очередного пакета санкций ввел ограничения против главы Минобороны КНДР Кан Сун Нама за поставки России баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Санкции против компаний из Китая

Государства-члены ЕС в среду согласились ввести ограничения против трех компаний из Китая в рамках новых санкций ко второй годовщине войны России против Украины.

"Новый раунд ограничительных мер - 13-й с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года - ограничен по масштабам, поскольку блок стремился к его одобрению ко второй годовщине войны", - пишет издание.

Послы ЕС одобрили пакет очень быстро, без обсуждения, за исключением одного заявления Венгрии, которая на прошлой неделе попросила больше времени для рассмотрения его содержания.

Пакет санкций сосредотачивает большую часть своих усилий на обеспечении соблюдения существующих ограничений и нацелен на около 200 сотен чиновников и организаций, что делает его крупнейшим пакетом мер с начала войны.

Санкции против министра обороны КНДР

В рамках нового пакета дипломаты ЕС блок наложили замораживание активов и запрет на выдачу виз министру обороны КНДР Кан Сун Наму за поставки баллистических ракет РФ.

Пакет также включал санкции в отношении российских транспортных компаний, занимающихся перевозкой вооружений.

Санкции также расширяют ограничения на экспорт некоторых технологий и электроники, таких как чипы, машины и шарикоподшипники, используемые российской оборонной промышленностью.

Кто еще попал под санкции

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала соглашение 27 стран ЕС и заявила, что оно еще больше сократит "доступ России к беспилотникам".

По словам дипломатов ЕС, новые санкции включали добавление трех фирм из Китая в список компаний, с которыми предприятиям Евросоюза запрещено иметь дело. Их обвинили в причастности к поставке в Россию секретных военных технологий, которые оказывались на поле боя в Украине.

Торговые ограничения впервые были также введены в отношении индийских и турецких компаний, которые помогают российской военной машине получить доступ к запрещенным компонентам и технологиям

Новые санкции ЕС против России

Сегодня, 21 февраля, стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13 пакет санкции против России.

Как пишут СМИ, официально пакет представят ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.

По словам главы дипломатии ЕС, в санкционные списки внесли еще около 200 человек и компаний. Также санкции нацелены на блокировку "лазейок" для обхода санкций.

Также СМИ сообщали, что Европейский союз в 13-м пакете санкций против РФ ввел ограничения против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей.