ua en ru
Вт, 24 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В ЕС предложат полный запрет на российскую нефть после выборов в Венгрии, - Reuters

Брюссель, Вторник 24 февраля 2026 17:09
UA EN RU
В ЕС предложат полный запрет на российскую нефть после выборов в Венгрии, - Reuters Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия 15 апреля представит юридическое предложение о постоянном запрете на импорт российской нефти. Это произойдет через три дня после парламентских выборов в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Страны ЕС договорились прекратить импорт российского газа до конца 2027 года

Политический контекст и термины

Как рассказали изданию два должностных лица ЕС, сроки подачи предложения рассчитаны так, чтобы не повлиять на предвыборную кампанию в Венгрии, где премьер Виктор Орбан сталкивается с самым серьезным вызовом для своей власти за последние 16 лет.

Венгрия и Словакия, до сих пор зависящие от российской нефти, решительно выступают против любых запретов.

ЕС стремится закрепить полный отказ от российской нефти в законодательстве. Это позволит сохранить ограничения даже в том случае, если будущее мирное соглашение по войне в Украине приведет к снятию текущих санкций.

Механизм обхода вето

Ожидается, что Евросоюз сможет обойти попытки Будапешта и Братиславы заблокировать это решение. Для этого планируется использовать законодательство, принимаемое квалифицированным большинством голосов государств-членов, а не единогласно.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен отметил, что предложение предусматривает поэтапный отказ от российского импорта не позднее конца 2027 года.

Аналогичный закон о полном отказе от российского газа до конца 2027 года в ЕС приняли в прошлом месяце (Венгрия и Словакия уже пообещали обжаловать его в суде).

Скандал с "Дружбой"

Напомним, поставки нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба" приостановлены с 27 января.

Украина объясняет это повреждением оборудования в результате российского удара. В свою очередь, Будапешт и Братислава возлагают ответственность на Украину.

Из-за этого спор правительство Орбана уже наложило вето на новые санкции против РФ и большой кредит для Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Венгрия Виктор Орбан Нафта Война в Украине
Новости
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ