Санкцій ЄС до роковин вторгнення РФ в Україну не буде: хто виступив проти
Країни Євросоюзу так і не ухвалили 20-й пакет антиросійських санкцій. Його блокують дві держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії Євросоюзу Каю Каллас у соцмережі X і брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в соцмережі X.
Провал ЄС
Каллас зазначила, що через 4 роки після початку повномасштабної війни Україна платить високу ціну за агресію Росії. Але і Москва не змогла досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Армія РФ загрузла, економіка швидко занепадає, а українці чинять опір і тримаються.
"На жаль, ми не досягли угоди щодо 20-го пакету санкцій. Це невдача і сигнал, який ми не хотіли посилати сьогодні. Але робота триває", - додала вона.
Каллас наголосила, що після року переговорів між Україною та РФ навіть немає припинення вогню. Але перешкодою до миру є тільки Москва.
"Ми маємо змінити підхід: з тиску на Україну з вимогою поступитися територіями - на вимоги до Росії виконати базові умови для справедливого і міцного миру. У Європи є ясні та законні інтереси в тому, як закінчиться війна Росії. Щоб європейські інтереси не стали побічною шкодою, ми повинні чітко позначити, чого очікуємо від Росії", - додала чиновниця.
Вона уточнила, що базовим мінімумом мають стати такі умови:
- повага до кордонів;
- припинення диверсій;
- виплата військових збитків;
- повернення викрадених українських дітей.
Деталі від журналіста
Своєю чергою Йозвяк написав, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу не досягли жодного результату в питанні нового пакета санкцій, оскільки його заблокували Словаччина та Угорщина.
Він припустив, що "дедлайн" для ухвалення нового пакета санкцій - 24 лютого - найімовірніше буде порушено.
Хто блокував санкції
Нагадаємо, 21 лютого уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявляв, що ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ блокують Греція і Мальта.
Країни виступають проти введення Full Maritime Service Ban - повної заборони на надання морських послуг для транспортування російської нафти.