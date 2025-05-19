ЕС предложит G7 снизить лимит цен на российскую нефть до 50 долларов за баррель, - Reuters
Европейский Союз на этой неделе предложит министрам финансов стран G7 снизить текущую предельную цену на российскую нефть в размере 50 долларов за баррель в рамках нового пакета санкций против России.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает агенство, Домбровскис не упомянул, до какого уровня, по желанию ЕС, нужно было бы снизить предельную цену. Однако чиновники ЕС, проинформированные об обсуждении, заявили, что ЕС предложит снизить цену с 60 до 50 долларов за баррель.
По словам еврокомиссара, ЕС планирует официально представить это предложение на встрече министров финансов G7, которая состоится в Канаде на этой неделе.
"Это то, на что мы обратили внимание со стороны Еврокомиссии в контексте 18-го пакета санкций. Я ожидаю определенного интереса также со стороны других партнеров G7 в этом отношении и определенного обсуждения", - добавил он.
Снижение цен на российскую нефть
Напомним, потолок цен на российскую нефть установили страны ЕС и "Большой семерки" (G7) в декабре 2022 года. Сейчас цена составляет 60 долларов за баррель.
В феврале западные СМИ сообщали, что страны G7 планируют пересмотреть ограничения цены на российскую нефть, чтобы уменьшить прибыли страны-агрессора. Однако этого не произошло.
В то же время Украина предлагает установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. Следствием этого будет обвал возможностей России финансировать войну.
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