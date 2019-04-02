ЕС не может быть "заложником" Brexit, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Европейский Союз не может оставаться "заложником" политического кризиса в Великобритании в связи с ситуацией с Brexit. Об этом сообщает AFP. Макрон добавил, что Франция "открыта" для продления срока выхода Британии из ЕС на определенных условиях.

"Нашим приоритетом должно быть надлежащее функционирование ЕС и единого рынка. ЕС не может быть в течение длительного времени заложником урегулирования политического кризиса в Соединенном Королевстве", - сказал он.

Напомним, в результате голосования в Палате общин не удалось найти большинства для какой-либо альтернативы сделке по выходу Великобритании из ЕС.

Ранее сообщалось, что 29 марта, британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286.

В пятницу, 29 марта, британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286.

В связи с провалом уже третьего голосования Дональд Туск созвал внеочередной совет Европейского Союза 10 апреля.

Добавим, вчера в Лондоне тысячи сторонников выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза устроили протест у парламента в Лондоне за задержку Brexit.