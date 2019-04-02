ЄС не може бути "заручником" Brexit, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз не може залишатися "заручником" політичної кризи у Великій Британії в зв'язку з ситуацією з Brexit. Про це повідомляє AFP. Макрон додав, що Франція "відкрита" для продовження терміну виходу Британії з ЄС на певних умовах.

"Нашим пріоритетом має бути належне функціонування ЄС і єдиного ринку. ЄС не може бути протягом тривалого часу заручником врегулювання політичної кризи в Сполученому Королівстві", - сказав він.

Нагадаємо, в результаті голосування в Палаті громад не вдалося знайти більшості для якої-небудь альтернативи угоді по виходу Великобританії з ЄС.

Раніше повідомлялося, що 29 березня, британський парламент в третій раз відхилив угоду про вихід Британії з складу Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутатів, за - 286.

В п'ятницю, 29 березня, британський парламент в третій раз відхилив угоду про вихід Британії з складу Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутатів, за - 286.

У зв'язку з провалом вже третього голосування Дональд Туск скликав позачергову раду Європейського Союзу на 10 квітня.

Додамо, вчора в Лондоні тисячі прихильників виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні через затримку Brexit.