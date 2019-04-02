ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС не может быть "заложником" Brexit, - Макрон

Новости » Политика    02.04.2019 - 20:35
ЕС не может быть "заложником" Brexit, - Макрон
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Макрон добавил, что Франция "открыта" для продления срока выхода Британии из ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Европейский Союз не может оставаться "заложником" политического кризиса в Великобритании в связи с ситуацией с Brexit. Об этом сообщает AFP.

Макрон добавил, что Франция "открыта" для продления срока выхода Британии из ЕС на определенных условиях.

"Нашим приоритетом должно быть надлежащее функционирование ЕС и единого рынка. ЕС не может быть в течение длительного времени заложником урегулирования политического кризиса в Соединенном Королевстве", - сказал он.

Напомним, в результате голосования в Палате общин не удалось найти большинства для какой-либо альтернативы сделке по выходу Великобритании из ЕС.

Ранее сообщалось, что 29 марта, британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286.

В пятницу, 29 марта, британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286.

В связи с провалом уже третьего голосования Дональд Туск созвал внеочередной совет Европейского Союза 10 апреля.

Добавим, вчера в Лондоне тысячи сторонников выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза устроили протест у парламента в Лондоне за задержку Brexit.

В Евросоюзе констатируют растущую вероятность хаотичного Brexit Потери Британии от Brexit уже превысили 100 млрд евро
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины ЕвросоюзФранцияВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь