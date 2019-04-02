ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС не може бути "заручником" Brexit, - Макрон

Новини » Політика    02.04.2019 - 20:35
ЄС не може бути "заручником" Brexit, - Макрон
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Макрон додав, що Франція "відкрита" для продовження терміну виходу Британії з ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз не може залишатися "заручником" політичної кризи у Великій Британії в зв'язку з ситуацією з Brexit. Про це повідомляє AFP.

Макрон додав, що Франція "відкрита" для продовження терміну виходу Британії з ЄС на певних умовах.

"Нашим пріоритетом має бути належне функціонування ЄС і єдиного ринку. ЄС не може бути протягом тривалого часу заручником врегулювання політичної кризи в Сполученому Королівстві", - сказав він.

Нагадаємо, в результаті голосування в Палаті громад не вдалося знайти більшості для якої-небудь альтернативи угоді по виходу Великобританії з ЄС.

Раніше повідомлялося, що 29 березня, британський парламент в третій раз відхилив угоду про вихід Британії з складу Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутатів, за - 286.

В п'ятницю, 29 березня, британський парламент в третій раз відхилив угоду про вихід Британії з складу Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутатів, за - 286.

У зв'язку з провалом вже третього голосування Дональд Туск скликав позачергову раду Європейського Союзу на 10 квітня.

Додамо, вчора в Лондоні тисячі прихильників виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні через затримку Brexit.

В Євросоюзі констатують зростаючу ймовірність хаотичного Brexit Втрати Британії від Brexit вже перевищили 100 млрд євро
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України ЕвросоюзФранціяВеликобританияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся