ЄС залишає право спрямувати активи РФ на фінансування України, - фон дер Ляєн

"Ми залишаємо за собою право використовувати залишки готівки з російських активів, знерухомлених в ЄС, для фінансування кредиту. Це рішення, яке ми знайшли разом", - наголосила президент Єврокомісії.

За її словами, фінансування України після 2027 року буде частиною наступного довгострокового обговорення бюджету ЄС.

Як повідомлялось, 19 грудня Євросоюз схвалив рішення про надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро. Це буде безвідсоткова позика.

Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як РФ виплатить репарації.

Угорщина, Чехія та Словаччина відмовилися брати участь у фінансуванні позики для України, йдеться в пресрелізі Європейської Ради.