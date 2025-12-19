ЄС залишає право спрямувати активи РФ на фінансування України, - фон дер Ляєн

Євросоюз залишає за собою право використовувати залишки готівки з російських активів для фінансування кредиту, наданого Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.
"Ми залишаємо за собою право використовувати залишки готівки з російських активів, знерухомлених в ЄС, для фінансування кредиту. Це рішення, яке ми знайшли разом", - наголосила президент Єврокомісії.
За її словами, фінансування України після 2027 року буде частиною наступного довгострокового обговорення бюджету ЄС.
Як повідомлялось, 19 грудня Євросоюз схвалив рішення про надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро. Це буде безвідсоткова позика.
Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як РФ виплатить репарації.
Угорщина, Чехія та Словаччина відмовилися брати участь у фінансуванні позики для України, йдеться в пресрелізі Європейської Ради.
Нагадаємо, що Європейська комісія запропонувала надати Україні репараційний кредит на 140 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії
Проте Бельгія блокує цю ініціативу, оскільки на її території зберігається найбільша частка активів Росії.
Якщо ж домовитися не вдасться, то ЄС мала розглянути "план Б" - перехідний кредит за рахунок запозичень блоку для підтримки України на початку 2026 року.
Водночас Німеччина попередила ЄС, що відмова підтримати репараційний кредит для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.
Як повідомлялось, 18-19 грудня у Брюсселі відбувається саміт лідерів ЄС, на якому мали ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошувала, що зустріч не завершиться, поки не буде знайдено рішення.