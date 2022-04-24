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ЕС заключит торговую сделку с Индией, чтобы уменьшить ее связи с Россией, - Bloomberg

Фото: Евросоюз хочет наладить сотрудничество с Индией (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Европейский союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы попытаться дать южноазиатской стране реальную альтернативу диверсификации за счет отказа от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам высокопоставленного чиновника, знакомого с планами ЕС, в дополнение к торговле Евросоюз будет проводить технологический совет с Индией, который может включать обсуждение общих правил защиты данных, социальных сетей и более широких усилий по цифровизации.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля. ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии, и на его долю приходится 62,8 миллиарда евро торговли товарами.

ЕС и США пытаются установить более тесные связи с Индией, которая является крупнейшим в мире покупателем российского оружия. По словам Индии, данное оружие она использует для сдерживания агрессии со стороны соседей - Пакистана и Китая.

Напомним, Евросоюз разрабатывает три варианта ограничений на российскую нефть.

Мы также писали о том, что ЕС рассматривает "умные санкции" против российской энергетики.

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