ЄС укладе торговельну угоду з Індією, щоб зменшити її зв'язки з Росією, - Bloomberg

Європейський союз планує відновити торговельні переговори з Індією, щоб спробувати дати південноазіатській країні реальну альтернативу диверсифікації за рахунок відмови від Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами високопоставленого чиновника, знайомого з планами ЄС, на додаток до торгівлі Євросоюз буде проводити технологічну раду з Індією, яка може включати обговорення загальних правил захисту даних, соціальних мереж і більш широких зусиль по цифровізації.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен планує зустрітися з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді 25 квітня. ЄС є третім за величиною торговим партнером Індії, і на його частку припадає 62,8 мільярда євро торгівлі товарами.
ЄС і США намагаються встановити більш тісні зв'язки з Індією, яка є найбільшим у світі покупцем російської зброї. За словами Індії, дану зброю вона використовує для стримування агресії з боку сусідів - Пакистану і Китаю.
Нагадаємо, Євросоюз розробляє три варіанти обмежень на російську нафту.
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