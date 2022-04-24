ЄС укладе торговельну угоду з Індією, щоб зменшити її зв'язки з Росією, - Bloomberg

Європейський союз планує відновити торговельні переговори з Індією, щоб спробувати дати південноазіатській країні реальну альтернативу диверсифікації за рахунок відмови від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами високопоставленого чиновника, знайомого з планами ЄС, на додаток до торгівлі Євросоюз буде проводити технологічну раду з Індією, яка може включати обговорення загальних правил захисту даних, соціальних мереж і більш широких зусиль по цифровізації.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен планує зустрітися з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді 25 квітня. ЄС є третім за величиною торговим партнером Індії, і на його частку припадає 62,8 мільярда євро торгівлі товарами.

ЄС і США намагаються встановити більш тісні зв'язки з Індією, яка є найбільшим у світі покупцем російської зброї. За словами Індії, дану зброю вона використовує для стримування агресії з боку сусідів - Пакистану і Китаю.