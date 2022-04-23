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ЕС разрабатывает три варианта ограничений на российскую нефть, - Bloomberg

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Брюссель, Суббота 23 апреля 2022 10:47
ЕС разрабатывает три варианта ограничений на российскую нефть, - Bloomberg Фото: ЕС разрабатывает три варианта ограничений на российскую нефть (flick com)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз вместе с США работают над шестым пакетом санкций против России. Сейчас обсуждаются три варианта ограничений на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что США и ЕС ведут переговоры о шагах, которые можно предпринять для ограничения импорта нефти из России и сокращения доходов Москвы, а также лиц, поддерживающих режим Владимира Путина.

В частности, обсуждается полный запрет нефти, установление предельной цены и механизм оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала войны в Украине.

По данным СМИ, западные лидеры опасаются, что прямой запрет Евросоюза на российскую нефть может привести к резкому росту цен и дать Кремлю еще больше доходов. При этом единогласия касательно ограничений на российскую нефть в ЕС пока нет. Ряд стран, включая Германию и Венгрию, сопротивляются попыткам полностью запретить российскую нефть и газ.

В то же время отмечается, что достичь консенсуса в отношении ограниченного запрета на сырую нефть будет проще, чем ограничить импорт дизельного топлива и других продуктов.

Напомним, что Евросоюз планирует утвердить шестой пакет санкций против России на следующей неделе.

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