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ЕС рассматривает "умные санкции" против российской энергетики, - еврокомиссар

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Вашингтон, Суббота 23 апреля 2022 18:06
ЕС рассматривает "умные санкции" против российской энергетики, - еврокомиссар Фото: еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС работает над очередным пакетом санкций против России. Он ударит по российской энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам представителя Еврокомиссии, ЕС касательно российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.

"Поэтому могут быть некоторые нюансы, но эта работа продолжается", - заявил Домбровскис.

При этом он отметил, что технически санкции могут быть введены в течение одной-двух недель, однако для этого нужна согласованость всех членов ЕС.

"Вопрос здесь в основном в том, что санкции требуют единогласия среди государств-членов, поэтому эти политические дискуссии продолжаются параллельно", - добавил еврокомиссар.

В то же время министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сказала, что во время визита в Вашингтон обсуждала с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо следующий раунд санкций в отношении России.

Министр подчеркнула, что Литва настаивает на санкциях против энергетического и финансового сектора РФ. Главная их цель ослабить экономику России и усадить Владимира Путина за стол переговор.

Напомним, ранее мы сообщали, что ЕС рассматривает три варианта ограничений на российскую нефть.

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