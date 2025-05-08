В ЄС закликають відкласти "помсту" Трампу за "тарифну війну": FT дізналось причину

Європейський союз (ЄС) може відкласти "помсту" голові Білого дому Дональду Трампа за "торгову війну", щоб уникнути конфлікту під час майбутнього саміту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times (FT).

Неназвані країни ЄС закликають Брюссель утриматись від будь-яких заходів у відповідь на тарифи Трампа до саміту НАТО, який відбудеться у червні у Гаазі, оскільки "угода з президентом США про середньострокову безпеку Європи має бути пріоритетом".

У тому ж числі посадовців НАТО закликають "скоротити масштаби" саміту НАТО, щоб мінімізувати можливість зіткнень з президентом Сполучених Штатів Америки (США) на тлі невизначеності щодо того, що він може зробити під час зустрічі.

Як нагадує FT, Трамп раніше вимагав від європейських союзників посилити витрати на оборону до 5% ВВП, а також прийняти план щодо "вирівнювання" відповідальності за захист континенту.

Водночас країни ЄС закликають Європейську комісію уникати антагонізму з Білим домом напередодні саміту. Мова йде про:

уникнення провокаційних публічних дискусій щодо торговельних заходів у відповідь на тарифи Трампа;

відтермінування рішень щодо оборонних закупівель, які передбачають прямий вибір між європейськими та американськими варіантами;

уникнення критики підходу США до України та їхньої риторики щодо анексії Гренландії.

"Перед Гаагою панує велика нервозність, і загальна думка полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб доставити (Трампа, - ред.) туди, сказати йому те, що він хоче почути, і вивести його звідти без жодної катастрофи", - заявив один із високопоставлених чиновників ЄС.

Також зазначається, що Трамп зрештою може відмовитись від відвідування саміту, якщо європейські члени НАТО не досягнуть домовленості щодо підвищення фінансування оборони та особистої відповідальності за безпеку Європи.