ЄС розширить мита для США, якщо не досягне прогресу у переговорах, - FT

Європейський союз (ЄС) може запровадити мита на американські літаки Boeing, якщо торгівельні переговори зі Сполученими Штатами Америки (США) не матимуть результатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times (FT).

Як пише FT, Європейська комісія, яка керує торгівельною політикою ЄС, може включити цивільні літаки Boeing до списку, який налічує близько 100 млрд євро щорічного американського імпорту, на який будуть накладені мита.

Водночас заходи набудуть чинності лише, якщо ЄС не вдасться досягти прогресу в питанні зниження американських тарифів. Зокрема вони повинні також бути ухваленими переважною більшістю країн-членів союзу.

Також зазначається, що наступна хвиля тарифів, окрім літаків, може також включати й хімічну продукцію. Загалом увесь список, який ще може змінитись, як очікується, оприлюднять вже у четвер.

"Зараз нам потрібно, щоб США продемонстрували свою готовність досягти прогресу в пошуку справедливого і збалансованого рішення... Але якщо наші переговори з США не дадуть необхідних результатів, ми будемо готові до альтернативи з метою відновлення рівних умов гри", - заявив комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович.