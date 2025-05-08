В ЕС призывают отложить "месть" Трампу за "тарифную войну": FT узнало причину

Европейский союз (ЕС) может отложить "месть" главе Белого дома Дональду Трампу за "торговую войну", чтобы избежать конфликта во время предстоящего саммита НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times (FT).

Неназванные страны ЕС призывают Брюссель воздержаться от любых мер в ответ на тарифы Трампа до саммита НАТО, который состоится в июне в Гааге, поскольку "соглашение с президентом США о среднесрочной безопасности Европы должно быть приоритетом".

В том же числе должностных лиц НАТО призывают "сократить масштабы" саммита НАТО, чтобы минимизировать возможность столкновений с президентом Соединенных Штатов Америки (США) на фоне неопределенности относительно того, что он может сделать во время встречи.

Как напоминает FT, Трамп ранее требовал от европейских союзников усилить расходы на оборону до 5% ВВП, а также принять план по "выравниванию" ответственности за защиту континента.

В то же время страны ЕС призывают Европейскую комиссию избегать антагонизма с Белым домом накануне саммита. Речь идет о:

избежание провокационных публичных дискуссий относительно торговых мер в ответ на тарифы Трампа;

отсрочке решений по оборонным закупкам, которые предусматривают прямой выбор между европейскими и американскими вариантами;

избежание критики подхода США к Украине и их риторики по аннексии Гренландии.

"Перед Гаагой царит большая нервозность, и общая мысль заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы доставить (Трампа, - ред.) туда, сказать ему то, что он хочет услышать, и вывести его оттуда без всякой катастрофы", - заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Также отмечается, что Трамп в конце концов может отказаться от посещения саммита, если европейские члены НАТО не достигнут договоренности о повышении финансирования обороны и личной ответственности за безопасность Европы.