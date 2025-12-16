ЄС закликав Бельгію розморозити активи РФ для України: Politico дізналося відповідь

Рішення Брюсселя ставить під сумнів можливість домовитися про надання Україні кредиту перед самітом лідерів ЄС у четвер, 18 грудня.

Для забезпечення підтримки Бельгії ЄК запропонувала юридичні зміни до своєї ініціативи. Зокрема, країні були надані юридичні гарантії того, що за будь-якого сценарію вона зможе отримати до 210 млрд євро у разі судових позовів або відповідних заходів з боку Росії.

Крім того, пропонується не надавати Україні кошти до того часу, поки Євросоюз не забезпечить фінансові гарантії щонайменше на половину виплат. Також країни-члени ЄС мають розірвати двосторонні інвестиційні угоди з РФ, щоби не залишати Бельгію наодинці у разі можливого тиску з боку країни-агресорки.

Чотири європейські дипломати розповіли Politico, що для Бельгії цих гарантій недостатньо.

"Домовленості не буде до саміту ЄС", - повідомило одне з джерел.

Видання зазначає, що Бельгія боїться того, що у разі використання заморожених російських активів їй доведеться повертати всю суму, якщо Кремль оскаржить передачу цих коштів.