У ЄС закликали відмовитися від зброї "високої моди" та відкрити арсенали для України

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс закликав Європу вчитися в Україні - виробляти дешевше, швидше і більше, а не "зброю високої моди" за мільйони євро за одиницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Відкрийте арсенали

"Уряди повинні відкрити свої арсенали, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно", - заявив Кубілюс.

За його словами, посилення української армії буде особливо важливим, якщо Європа знову повернеться до офіційних переговорів із Росією.

"Єдина формула, яка може принести мир, - це так званий мир через силу. Сила має бути на боці України", - наголосив єврокомісар.

Зброя "високої моди" - проблема Європи

Кубілюс також заявив, що Європа відстає від України та Росії у виробництві ракет через надмірну складність і дорожнечу власного озброєння.

"Європейці виробляють те, що вони називають продукцією "високої моди". Технологічно дуже складна, дуже передова, дуже дорога і її неможливо наростити", - сказав він.

Натомість, за словами єврокомісара, українські виробники роблять ставку на масовість і практичність.

"Українці виробляють те, що ці європейські галузі називають "досить хорошою" продукцією", - додав Кубілюс.

Він зазначив, що ЄС варто переймати український досвід воєнного часу та переходити до виробництва дешевших систем, які можна швидко масштабувати.

Як приклад Кубілюс навів українські крилаті ракети "Фламінго".

За його словами, цього року Україна готова випустити близько 700 таких ракет. Для порівняння, ЄС виробив менш як 300, а Росія - близько 1200.

Як Україна може купувати зброю ЄС

Єврокомісар також припустив, що Україна могла б закуповувати зброю з арсеналів країн ЄС за рахунок нового кредитного пакета на 90 млрд євро.

Частину цих коштів можна було б спрямувати на закупівлю зброї та подальше нарощування виробництва.

Крім того, Кубілюс заявив, що Європі необхідно подолати фрагментацію оборонного ринку. За його словами, національні уряди надто захищають власних виробників, що стримує конкуренцію та транскордонну співпрацю.

Він також підтримав ідею створення європейського оборонного гіганта Project Bromo за участі Airbus, Thales та Leonardo для конкуренції зі SpaceX.

"Для глобальної конкуренції потрібні масштаб і розмір", - підкреслив Кубілюс.