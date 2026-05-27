В ЕС призвали отказаться от оружия "высокой моды" и открыть арсеналы для Украины

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс призвал Европу учиться у Украины - производить дешевле, быстрее и больше, а не "оружие высокой моды" за миллионы евро за единицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Откройте арсеналы

"Правительства должны открыть свои арсеналы, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно", - заявил Кубилюс.

По его словам, усиление украинской армии будет особенно важным, если Европа снова вернется к официальным переговорам с Россией.

"Единственная формула, которая может принести мир, - это так называемый мир через силу. Сила должна быть на стороне Украины", - подчеркнул еврокомиссар.

Оружие "высокой моды" - проблема Европы

Кубилюс также заявил, что Европа отстает от Украины и России в производстве ракет из-за чрезмерной сложности и дороговизны собственного вооружения.

"Европейцы производят то, что они называют продукцией "высокой моды". Технологически очень сложная, очень передовая, очень дорогая и ее невозможно нарастить", - сказал он.

Зато, по словам еврокомиссара, украинские производители делают ставку на массовость и практичность.

"Украинцы производят то, что эти европейские отрасли называют "достаточно хорошей" продукцией", - добавил Кубилюс.

Он отметил, что ЕС стоит перенимать украинский опыт военного времени и переходить к производству более дешевых систем, которые можно быстро масштабировать.

В качестве примера Кубилюс привел украинские крылатые ракеты "Фламинго".

По его словам, в этом году Украина готова выпустить около 700 таких ракет. Для сравнения, ЕС произвел менее 300, а Россия - около 1200.

Как Украина может покупать оружие ЕС

Еврокомиссар также предположил, что Украина могла бы закупать оружие из арсеналов стран ЕС за счет нового кредитного пакета на 90 млрд евро.

Часть этих средств можно было бы направить на закупку оружия и дальнейшее наращивание производства.

Кроме того, Кубилюс заявил, что Европе необходимо преодолеть фрагментацию оборонного рынка. По его словам, национальные правительства слишком защищают собственных производителей, что сдерживает конкуренцию и трансграничное сотрудничество.

Он также поддержал идею создания европейского оборонного гиганта Project Bromo с участием Airbus, Thales и Leonardo для конкуренции со SpaceX.

"Для глобальной конкуренции нужны масштаб и размер", - подчеркнул Кубилюс.