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У ЄС закликали припинити видачу туристичних віз росіянам

17:00 17.07.2026 Пт
2 хв
Естонія вимагає жорстких дій, а не просто рекомендацій
aimg Сергій Козачук
У ЄС закликали припинити видачу туристичних віз росіянам Фото: Естонія вимагає жорстких обмежень для туристів з РФ (Getty Images)
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Зростання видачі туристичних віз громадянам Росії є абсолютно неприйнятним, поки в Україні триває війна. Обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території ЄС, а не залишатися просто рекомендаціями.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Заяву про необхідність посилити візову політику щодо громадян РФ міністр озвучив на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Дубліні.

За його словами, це питання стосується не лише безпеки, а й базових цінностей Європи.

Чому рекомендації не працюють

Очільник естонського МВС погодився з єврокомісаром Магнусом Бруннером щодо неприпустимості нинішньої ситуації з туризмом росіян.

"Поки звичайні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати і займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося", - наголосив Ігор Таро.

Він підкреслив, що чинні необов'язкові рекомендації щодо видачі віз не дали бажаного ефекту, адже "необов'язкові заходи означають необов'язкові результати".

Які обмеження пропонує Естонія

Таллінн наполягає на впровадженні більш гнучкої системи обмежень.

Зокрема, пропонується закрити в'їзд для окремих категорій громадян Росії:

  • дипломатів та власників службових паспортів
  • колишніх і чинних учасників війни проти України
  • релігійних діячів, які підтримують російську агресію

Крім того, Естонія ініціювала включення російських військових, які воювали проти України, до Шенгенського списку осіб, яким заборонено в'їзд. Цю ідею вже підтримали Латвія, Литва та Чехія, а Фінляндія, Швеція, Норвегія та Німеччина надали позитивну оцінку.

Міністр впевнений, що таким особам потрібно обмежувати не лише візи, а й посвідки на проживання в ЄС.

Як Європа закриває кордони для росіян

Нагадаємо, європейські країни продовжують послідовно посилювати тиск на громадян країни-агресора, намагаючись повністю обмежити їхній в'їзд до цивілізованого світу на тлі війни в Україні.

Зокрема, міністри Польщі Радослав Сікорський і Марцін Кервінський активно підтримали ініціативу 11 держав, які вимагають від Єврокомісії жорсткіше видавати шенгенські візи громадянам Росії.

Країни ЄС наполягають на тому, що російські туристи не мають права вести звичне безтурботне життя у Європі, поки триває військова агресія.

Через масове скасування авіасполучення та суворі обмеження на сухопутних кордонах росіяни знайшли нову лазівку, щоб потрапити в ЄС на тлі посилення візових обмежень.

Громадяни РФ почали масово скупляти паспорти далеких острівних держав, щоб обійти європейські санкції. Наразі найбільший сплеск попиту серед росіян зафіксовано на отримання другого громадянства у Вануату, а також Сан-Томе і Принсіпі.

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Шенгенська зона Євросоюз Естонія Росіяни
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