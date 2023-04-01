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ЄС закликала Лукашенка відмовити Путіну у розміщенні ядерної зброї в Білорусі

Фото: в ЄС закликали Білорусь не розміщати у себе ядерну зброю РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Європейському Союзі закликали владу Білорусі відмовити Росії в розміщенні на своїй території ядерної зброї.

Про це заявив постійний представник ЄС при ООН Олаф Ског, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він наголосив, що Білорусь поки ще може відмовити Росії.

"Тому ми закликаємо владу Білорусі негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та змінити своє рішення (про розміщення ядерної зброї - ред.), що лише посилить напруження у регіоні", - сказав Ског.

Крім цього, він закликав РФ повернутися до виконання договору про заходи з подальшого скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння зі США.

Нагадаємо, що в ООН вважають ризик застосування ядерної зброї "вищим, ніж у часи холодної війни.

А Британія, виступаючи в ООН, наголосила, що Росія не зможе послабити підтримку України міжнародними партнерами, навіть вдаючись до ядерного шантажу.

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