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Ядерний шантаж Путіна не вплине на підтримку України, - Британія в ООН

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П'ятниця 31 березня 2023 23:35
Ядерний шантаж Путіна не вплине на підтримку України, - Британія в ООН Фото: Британія заявила, що ядерний шантаж Путіна не вплине на підтримку України (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія не зможе послабити підтримку України міжнародними партнерами, навіть вдаючись до ядерного шантажу.

Про це заявив постійний представник Великої Британії при Організації Джеймс Каріукі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, оголошення російського диктатора Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі - це ще одна спроба "залякати та примусити".

"Це не спрацювало раніше й не спрацює у майбутньому. Ми продовжимо підтримувати зусилля України із самозахисту", - сказав Каріукі.

Він також відмітив, що за час війни тільки Росія вдавалась до маніпуляцій темою ядерної зброї.

"Ми рішуче виступатимемо на підтримку народу України та закликаємо Росію знизити напруження. Розпочати це слід з припинення цього незаконного та неспровокованого вторгнення", - зазначив дипломат.

Крім цього, Каріукі закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка відмовитись від "безрозсудних дій РФ, що ведуть до ескалації".

Нагадаємо, що в ООН вважають ризик застосування ядерної зброї "вищим, ніж у часи холодної війни.

Зазначимо, що і Китай виступив проти передачі ядерної зброї іншим країнам.

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