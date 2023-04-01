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ЕС призвала Лукашенко отказать Путину в размещении ядерного оружия в Беларуси

Фото: в ЕС призвали Беларусь не размещать у себя ядерное оружие РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Европейском Союзе призвали власти Беларуси отказать России в размещении на своей территории ядерного оружия.

Об этом заявил постоянный представитель ЕС при ООН Олаф Ског, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он подчеркнул, что Беларусь пока может отказать России.

"Поэтому мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и изменить свое решение (о размещении ядерного оружия - ред.), что лишь усугубит напряжение в регионе", - сказал Ског.

Кроме того, он призвал РФ вернуться к выполнению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегического наступательного вооружения с США.

Напомним, что в ООН считают риск применения ядерного оружия "выше, чем во времена холодной войны".

А Британия, выступая в ООН, подчеркнула, что Россия не сможет ослабить поддержку Украины международными партнерами, даже прибегая к ядерному шантажу.

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