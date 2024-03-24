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В ЄС з'являться миттєві банківські перекази: Європарламент прийняв нові правила

Фото: в ЄС з'являться миттєві перекази (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європарламент проголосував за введення миттєвих банківських переказів на території Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За новими правилами, всі перекази в євро всередині всього Євросоюзу повинні будуть виконуватися протягом 10 секунд незалежно від дня і часу доби.

Ця норма торкнеться і тих держав-членів ЄС, де євро не є національною валютою. Для них буде передбачено довший перехідний період і зроблено виняток для переказів, які здійснюються не в робочий час.

Крім того, за миттєві перекази не можна буде стягувати комісію більшу, ніж за звичайні.

Нове правило набуде чинності через 20 днів після офіційної публікації. Загалом фінансові інституції всередині ЄС матимуть 9 місяців, щоб підготуватися до ввімкнення режиму миттєвих переказів, і 18 місяців - до їхнього відправлення.

 

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери країн-членів Європейського союзу на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Зазначимо, що фактично переговори про вступ України до блоку наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Додамо, що Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив думку, що переговори щодо вступу України до ЄС мають розпочатися до кінця червня цього року.

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