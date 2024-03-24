В ЄС з'являться миттєві банківські перекази: Європарламент прийняв нові правила

За новими правилами, всі перекази в євро всередині всього Євросоюзу повинні будуть виконуватися протягом 10 секунд незалежно від дня і часу доби.

Ця норма торкнеться і тих держав-членів ЄС, де євро не є національною валютою. Для них буде передбачено довший перехідний період і зроблено виняток для переказів, які здійснюються не в робочий час.

Крім того, за миттєві перекази не можна буде стягувати комісію більшу, ніж за звичайні.

Нове правило набуде чинності через 20 днів після офіційної публікації. Загалом фінансові інституції всередині ЄС матимуть 9 місяців, щоб підготуватися до ввімкнення режиму миттєвих переказів, і 18 місяців - до їхнього відправлення.