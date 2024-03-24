В ЕС появятся мгновенные банковские переводы: Европарламент принял новые правила

По новым правилам, все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны будут выполняться в течение 10 секунд независимо от дня и времени суток.

Эта норма коснется и тех государств-членов ЕС, где евро не является национальной валютой. Для них будет предусмотрен более длительный переходный период и сделано исключение для переводов, осуществляемых не в рабочее время.

Кроме того, за мгновенные переводы нельзя будет взимать комиссию больше, чем за обычные.

Новое правило вступит в силу через 20 дней после официальной публикации. В целом финансовые институты внутри ЕС будут 9 месяцев, чтобы подготовиться к включению режима мгновенных переводов, и 18 месяцев - к их отправке.