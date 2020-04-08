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ЄС виділить Україні 190 млн євро на боротьбу з коронавірусом

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 18:18
ЄС виділить Україні 190 млн євро на боротьбу з коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також ЄС надав допомогу Центру екстреної медичної допомоги в Донецькій області

Європейський союз виділить Україні 190 мільйонів євро допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Європейської комісії.

Сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення про виділення понад 15 млрд євро допомоги країнам-партнерам через пандемію коронавірусу. Зокрема, країнам Східного партнерства, серед яких Україна, Євросоюз скерує 952 млн євро.

Зазначається, що Україна на підтримку невідкладних та короткострокових потреб отримає 190 млн євро. Окрім цього Євросоюз надав Україні обладнання, 100 комплектів засобів індивідуального захисту та 70 літрів антисептичної рідини для Центру екстреної медичної допомоги в Донецькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк додатково виділить Україні 35 млн доларів для підтримки медичної галузі в рамках спільного проєкту з Міністерством охорони здоров'я. Загальний бюджет проєкту складає 135 млн доларів.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський обговорював з німецьким канцлером Ангелою Меркель збільшення фінансової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.

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