Зеленский и Меркель обсудили увеличение финпомощи Украине для борьбы с коронавирусом

Фото: Владимир Зеленский и Ангела Меркель (president.gov.ua)

Также речь шла о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны ЕС и Всемирного банка

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которой обсудили увеличение финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Офис президента.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, которые принимаются в обеих странах с целью противодействия пандемии. Было решено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, которые внедряются для лечения болезни.

"В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды", - говорится в сообщении.

Меркель положительно отметила накануне принятие законов о рынке земли и регулирования банковской деятельности. Она отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ относительно новой программы сотрудничества. Также речь шла о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского союза и Мирового банка.

Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуации по безопасности на Донбассе. Были также обсуждены результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в нормандском формате.

Напомним, 22 марта Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала с больным коронавирусом. В частности, COVID-19 был выявлен у врача, который недавно делал прививки Меркель. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

После этого Меркель сделали первый тест на коронавирус 23 марта. Его результат был отрицательным. Второй тест Меркель на коронавирус также показал отрицательный результат.