ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС виділив Україні 12 млн євро на реформу держуправління

Новини » Політика    04.10.2019 - 16:55
ЄС виділив Україні 12 млн євро на реформу держуправління
Фото: Матті Маасікас (wikimedia.org)

В ЄС вважають реформу держуправління ключовою для змін в Україні

Європейський союз виділив Україні 12 млн євро на реформу державного управління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представництва ЄС в Україні Twitter.

Відповідне рішення було прийнято у п'ятницю, 4 жовтня.

"ЄС тільки надав Україні 12 млн євро на реформу державного управління. Кошти надійдуть в державний бюджет", - йдеться в повідомленні.

ЄС виділив Україні 12 млн євро на реформу держуправління

За словами глави представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, реформа держуправління є ключовою для України.

"Це одна з ключових реформ для справжніх змін в Україні", - сказав Маасікас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в МВФ назвали необхідна умова для економічного зростання в Україні. Так, у заяві керівника місії МВФ для досягнення швидких темпів росту Україні необхідна макроекономічна стабільність.

Також повідомлялося, що ЄС з 2014 року надав Україні гранти і кредити на суму 11 млрд євро. За словами спецпредставника президента Єврокомісії з питань України Ельмара Брока, Угода про вільну торгівлю з ЄС у п'ять разів збільшило український експорт томатів, птиці, сировини, текстилю, металопродукції та основних промислових товарів.

Білорусь і Україна підписали договори на поставку продукції на понад 500 млн доларів Уряд Північної Македонії схвалив безвіз з Україною
Новини України Українапомощь Украине
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся