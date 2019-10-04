ЄС виділив Україні 12 млн євро на реформу держуправління

Фото: Матті Маасікас (wikimedia.org)

В ЄС вважають реформу держуправління ключовою для змін в Україні

Європейський союз виділив Україні 12 млн євро на реформу державного управління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представництва ЄС в Україні Twitter.

Відповідне рішення було прийнято у п'ятницю, 4 жовтня.

"ЄС тільки надав Україні 12 млн євро на реформу державного управління. Кошти надійдуть в державний бюджет", - йдеться в повідомленні.

За словами глави представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, реформа держуправління є ключовою для України.

"Це одна з ключових реформ для справжніх змін в Україні", - сказав Маасікас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в МВФ назвали необхідна умова для економічного зростання в Україні. Так, у заяві керівника місії МВФ для досягнення швидких темпів росту Україні необхідна макроекономічна стабільність.

Також повідомлялося, що ЄС з 2014 року надав Україні гранти і кредити на суму 11 млрд євро. За словами спецпредставника президента Єврокомісії з питань України Ельмара Брока, Угода про вільну торгівлю з ЄС у п'ять разів збільшило український експорт томатів, птиці, сировини, текстилю, металопродукції та основних промислових товарів.