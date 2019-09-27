МВФ назвал необходимое условие для экономического роста в Украине

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Экономика не сможет расти в условиях нестабильности

Экономическая политика в Украине должна продолжать сосредотачиваться на поддержании макроэкономической стабильности с одновременным созданием условий для ускорения экономического роста. Об этом говорится в заявлении руководителя миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рона ван Родена по итогам визита в Киев 12-26 сентября.

Как отмечается в заявлении, макроэкономическая стабильность является необходимым условием для достижения быстрых темпов роста.

"Это требует проведения взвешенной фискальной политики для обеспечения приемлемого уровня долга, с одновременным повышением эффективности и результативности государственных расходов, в том числе в областях охраны здоровья и образования, а также в сфере поддержки уязвимых групп населения при помощи четко направленной адресной системы социальной защиты", - отмечается в документе.

В МВФ также напомнили, что необходимо сохранение осмотрительной денежное-кредитной политики, нацеленной на дальнейшее сокращение инфляции и накопление резервов в условиях режима гибкого обменного курса.

"В конце концов, критически важной является защита финансовой стабильности, с одновременным усилением финансового посредничества и минимизацией стоимости последствий ликвидации банков для налогоплательщиков. Обеспечение независимости центрального банка имеет важное значение для проведения такой денежно-кредитной и финансовой политики", - говорится в заявлении.

Напомним, по подсчетам Международного валютного фонда, валовый внутренний продукт (ВВП) в Украине (по паритету покупательной способности) остается очень низким - всего 20% от среднего показателя для ЕС и вторым самым низким показателем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будут продолжаться в ближайшие недели.