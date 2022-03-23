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ЕС выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений, - Мишель

Фото: глава Европейского Совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Европейский Союз уже выделил Украине миллиард евро из Европейского фонда мира. Помощь направлена на закупку вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля во время брифинга.

"ЕС уже выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений из Европейского фонда мира", - сказал он.

Напомним, недавно министры иностранных дел ЕС согласились выделить Украине дополнительных 500 млн евро на военную помощь.

Добавим, до этого стало известно, что ЕС увеличит помощь на вооружение для Украины до 1 млрд евро.

Добавим, недавно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет макрофинансовой помощи для Украины в ответ на продолжение Россией военных действий.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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