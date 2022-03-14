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Украина получит новый пакет финпомощи от ЕС

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Понедельник 14 марта 2022 18:29
Украина получит новый пакет финпомощи от ЕС Фото: Урсула фон дер Ляйен (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Антон Федорцив

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет макрофинансовой помощи для Украины в ответ на продолжение Россией военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter главы Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что война Путина с каждым днем становится более жестокой. Как следствие, Еврокомиссия проинформировала президента Зеленского о введении 4-го пакета санкций против РФ.

"ЕС с украинским народом. Мы поддерживаем их пакетом макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро и гуманитарной помощи на 500 млн евро", – заявила еврочиновник.

Напомним, что ООН решила дополнительно выделить 40 млн долларов на гуманитарную помощь для Украины.

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