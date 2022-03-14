Украина получит новый пакет финпомощи от ЕС
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет макрофинансовой помощи для Украины в ответ на продолжение Россией военных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter главы Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен отметила, что война Путина с каждым днем становится более жестокой. Как следствие, Еврокомиссия проинформировала президента Зеленского о введении 4-го пакета санкций против РФ.
"ЕС с украинским народом. Мы поддерживаем их пакетом макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро и гуманитарной помощи на 500 млн евро", – заявила еврочиновник.
Напомним, что ООН решила дополнительно выделить 40 млн долларов на гуманитарную помощь для Украины.
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