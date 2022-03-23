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ЄС виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь, - Мішель

Фото: голова Європейської Ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський Союз вже виділив Україні мільярд євро з Європейського фонду миру. Допомога спрямована на закупівлю озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Євроради Шарля Мішеля під час брифінгу.

"ЄС уже виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь із Європейського фонду світу", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно міністри закордонних справ ЄС погодилися виділити Україні додаткових 500 млн євро на військову допомогу.

Додамо, до цього стало відомо, що ЄС збільшить допомогу на озброєння для України до 1 млрд євро.

Додамо, нещодавно очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий пакет макрофінансової допомоги для України у відповідь на продовження Росією воєнних дій.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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