ЕС дал "зеленый свет" на выделение Украине дополнительных 500 млн евро военной помощи
Министры иностранных дел ЕС согласились выделить Украине дополнительных 500 млн евро на военную помощь. Однако окончательное решение будет принято в среду, 23 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Все министры иностранных дел ЕС сейчас дали "зеленый свет" на выделение дополнительных 500 миллионов евро для Украины, которые будут потрачены на оружие. Официальное решение ожидается в среду", - написал журналист.
Отметим, что для утверждения дополнительных 500 миллионов евро помощи Украине ЕС нужно согласие всех 27 государств-членов, однако Германии для согласования дополнительных расходов нужно согласие Бундестага, который запланировал рассмотрение этого вопроса на 23 марта.
Напомним, сегодня стало известно, что ЕС увеличит помощь на вооружение для Украины до 1 млрд евро.
Добавим, недавно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет макрофинансовой помощи для Украины в ответ на продолжение Россией военных действий.
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