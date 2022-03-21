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ЕС сегодня увеличит помощь на вооружения для Украины до 1 млрд евро, - Бербок

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Берлин, Понедельник 21 марта 2022 14:56
ЕС сегодня увеличит помощь на вооружения для Украины до 1 млрд евро, - Бербок Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз сегодня увеличит помощь на закупку военной техники и вооружения для Украины. Речь идет о сумме 1 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Германии.

"Сегодня мы примем решение о дальнейшей военно-финансовой поддержке Украины со стороны ЕС. В частности, увеличим средства на закупку техники и вооружений до 1 млрд евро. Мы также закрываем лазейки в санкциях", - отметила Бербок.

Она также подчеркнула, что еще много украинских беженцев покинут Украину, поэтому нужно организовать воздушный коридор от внешней границы ЕС во все европейские страны, а также через Атлантический океан.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от США системы противовоздушной обороны в ближайшие дни.

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