В авиакомпании Ryanair заявляют, что в июне совершат 99% запланированных полетов

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом лоукостер перестанет закупать новые самолеты в течение следующих двух лет

Бюджетная авиакомпания Ryanair объявила, что до июля совершит более 99% запланированных рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Также в компании отметили, что начали переговоры с Boeing о сокращении количества поставок самолетов в течение следующих двух лет.

Кроме этого, представители компании заявили, что для нормализации спроса пассажиров потребуется не менее двух лет, что, по данным Ryanair, может привести к потере до 3000 рабочих мест в основном для пилотов и бортпроводников.

Отметим, Ryanair является крупнейшим в Европе бюджетным авиаперевозчиком.

Напомним, ранее сообщалось, что в енгерский лоукостер Wizz Air, конкурент Ryanair, с 1 мая начнет полеты из Вены, на первом этапе по пяти направлениям. Wizz Air уже продает авиабилеты на рейсы Киев-Вена с 12 мая, хотя Украина официально не объявила о возобновлении авиасообщения.

Также РБК-Украина писало, что из-за пандемии коронавируса ряд мировых авиакомпаний уже заявили о банкротстве. Отмечалось, что пандемия и карантинные ограничения могут привести к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире уже к концу мая.

Кроме этого сообщалось, что Кипр в июне возобновит авиасообщение и ослабит карантинные меры.