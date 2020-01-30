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Air Canada и Air France приостанавливают полеты в Китай

Новости » В мире     30.01.2020 - 03:23
Air Canada и Air France приостанавливают полеты в Китай
Иллюстративное фото (aircanada.com)

По состоянию на 29 января зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания, 162 человека погибли

Канадская авиакомпания Air Canada приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай с 30 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что после рекомендации канадского правительства избегать необязательных поездок на материковую часть Китая авиакомпания временно приостанавливает все прямые полеты в Пекин и Шанхай с 30 января 2020 года до 29 февраля 2020 года.

Как сообщает телеканал BFMTV, авиакомпания Air France также объявила о приостановке полетов в Ухань

В то же время компания продолжит обслуживать Шанхай и Пекин, но в ограниченном режиме. Она приняла это решение "по причине снижения спроса на эти направления" начиная с 31 января 2020 года.

Напомним, ранее авиакомпании British Ariways и Luthnansa объявили о приостановки полетов на материковый Китай. Finnair и Américan Airlines сократили число рейсов по этому направлению, также по причине снижения спросов.

Также сообщалось, что Украина отменила прямое сообщение с Китаем в связи со вспышкой коронавируса. С 3 февраля будет закрыто прямое авиасообщение с Китаем.

Напомним, в декабре была зафиксирована вспышка нового коронавируса пневмонии. По состоянию на 29 января зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания. По меньшей мере 162 человека погибли.

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