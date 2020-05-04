ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС виділив авіакомпанії Air France 7 млрд євро через кризу у зв'язку з пандемією COVID-19

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 10:29
ЄС виділив авіакомпанії Air France 7 млрд євро через кризу у зв'язку з пандемією COVID-19
Фото: літак Air France (airfrance.us)

Європейська комісія відзначила важливість Air France для економіки Франції

У понеділок, 4 травня, наглядовий орган Європейського Союзу з питань конкуренції затвердив французьку державну допомогу в розмірі 7 мільярдів євро авіакомпанії Air France. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, ця підтримка дозволить пом'якшити економічний шок від пандемії коронавірусу.

"Французькі гарантійні та акціонерні позики на 7 мільярдів євро забезпечать Air France ліквідністю, яка терміново необхідна для протистояння наслідків спалаху коронавірусу", - заявила голова наглядової ради Маргрет Вестагер.

Європейська комісія відзначила важливість Air France для економіки Франції і ту роль, яку вона зіграла в репатріації застряглих громадян і транспортуванні предметів медичного призначення. Компанія має понад 300 літаків.

Комісія заявила, що підтримка буде здійснюватися у формі гарантії за кредитами компанії французькою державою.

Раніше РБК-Україна писало, що через пандемію коронавірусу ряд світових авіакомпаній вже заявили про банкрутство. Зазначалося, що пандемія та карантинні обмеження можуть призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі вже до кінця травня.

Також повідомлялося, що популярні лоукостери Wizzair і Ryanair планують відновлювати польоти вже в травні-червні.

В авіакомпанії Ryanair заявляють, що в червні здійснять 99% запланованих польотів В уряді назвали умови, які мають виконати зацікавлені в заробітчанах країни ЄС
Новини України Евросоюзавиа
News
On Top