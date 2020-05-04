ЄС виділив авіакомпанії Air France 7 млрд євро через кризу у зв'язку з пандемією COVID-19

Фото: літак Air France (airfrance.us)

Європейська комісія відзначила важливість Air France для економіки Франції

У понеділок, 4 травня, наглядовий орган Європейського Союзу з питань конкуренції затвердив французьку державну допомогу в розмірі 7 мільярдів євро авіакомпанії Air France. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, ця підтримка дозволить пом'якшити економічний шок від пандемії коронавірусу.

"Французькі гарантійні та акціонерні позики на 7 мільярдів євро забезпечать Air France ліквідністю, яка терміново необхідна для протистояння наслідків спалаху коронавірусу", - заявила голова наглядової ради Маргрет Вестагер.

Європейська комісія відзначила важливість Air France для економіки Франції і ту роль, яку вона зіграла в репатріації застряглих громадян і транспортуванні предметів медичного призначення. Компанія має понад 300 літаків.

Комісія заявила, що підтримка буде здійснюватися у формі гарантії за кредитами компанії французькою державою.

Раніше РБК-Україна писало, що через пандемію коронавірусу ряд світових авіакомпаній вже заявили про банкрутство. Зазначалося, що пандемія та карантинні обмеження можуть призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі вже до кінця травня.

Також повідомлялося, що популярні лоукостери Wizzair і Ryanair планують відновлювати польоти вже в травні-червні.