ЄС не вводитиме обмеження цін на нафту у новому пакеті санкцій проти Росії, - ЗМІ

Восьмий пакет санкцій проти Росії не міститиме обмежень цін на нафту. G7 продовжує працювати над деталями.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не буде фігурувати в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії", - пише Йозвяк.
Також кореспондент відзначив, що ймовірно восьмий пакет санкцій міститиме обмеження проти:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЄС, в рамках нового пакету санкцій, може відключити російського "Газпромбанку" від SWIFT. Також низка європейських країн закликає ввести обмеження проти антивірусної програми Kaspersky.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.