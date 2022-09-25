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ЕС не будет вводить ограничения цен на нефть в новый пакет санкций против России, - СМИ

Фото: ЕС не будет вводить ограничение цен на нефть в новом пакете санкций против России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Восьмой пакет санкций против России не будет содержать ограничений на нефть. G7 продолжает работать над деталями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет фигурировать в последнем пакете санкций ЕС против России", – пишет Йозвяк.

Также корреспондент отметил, что предположительно восьмой пакет санкций будет содержать ограничения против:

  • химикатов;
  • машин;
  • сталелитейной продукции;
  • лиц, причастных к фейковым "референдумам" на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЕС, в рамках нового пакета санкций, может отключить российский "Газпромбанк" от SWIFT. Также ряд европейских стран призывает ввести ограничения против антивирусной программы Kaspersky.

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