ЕС не будет вводить ограничения цен на нефть в новый пакет санкций против России, - СМИ

Восьмой пакет санкций против России не будет содержать ограничений на нефть. G7 продолжает работать над деталями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет фигурировать в последнем пакете санкций ЕС против России", – пишет Йозвяк.
Также корреспондент отметил, что предположительно восьмой пакет санкций будет содержать ограничения против:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЕС, в рамках нового пакета санкций, может отключить российский "Газпромбанк" от SWIFT. Также ряд европейских стран призывает ввести ограничения против антивирусной программы Kaspersky.
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