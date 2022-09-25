ЕС не будет вводить ограничения цен на нефть в новый пакет санкций против России, - СМИ

Восьмой пакет санкций против России не будет содержать ограничений на нефть. G7 продолжает работать над деталями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет фигурировать в последнем пакете санкций ЕС против России", – пишет Йозвяк.

Также корреспондент отметил, что предположительно восьмой пакет санкций будет содержать ограничения против: