ЄС ввів нові санкції проти Ірану: хто потрапив під обмеження

Європейський Союз посилив санкції проти Ірану. Нові санкції введено через передачу безпілотників і ракет Росії для війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.

Цього разу обмеження стосуються заборони експорту компонентів для дронів. Також санкції введено проти судноплавних компаній, які займаються транспортуванням зброї.

У списку санкцій з’явився директор Ісламської Республіки Іранські судноплавні лінії (IRISL) Мохаммад Реза Хіабані. А також чотири організації, серед яких:

Ісламська Республіка Іранські судноплавні лінії (IRISL);

три російські судноплавні компанії: MG Flot, VTS Broker і Arapax, які займаються транспортуванням іранських БПЛА та компонентів ракет через Каспійське море.

За даними ЄС, саме ці компанії беруть участь у транспортуванні іранської зброї до Росії. Санкції мать на меті обмежити Ірану доступ до технологій і компонентів, що використовуються у виробництві безпілотників та ракет. Євросоюз вводить заборону на експорт та постачання будь-яких з цих компонентів з території ЄС до Ірану.

Також санкції передбачають заборону на транзакції з іранськими портами, які використовуються для транспортування військової техніки. Мова про порти Амірабад та Анзалі, які є важливими вузлами для передачі безпілотників та ракет до Росії.

Зокрема, санкції включають обмеження доступу суден, які належать або контролюються організаціями з санкційного списку, до портів ЄС.