ЄС ввів нові санкції проти Ірану: хто потрапив під обмеження
Європейський Союз посилив санкції проти Ірану. Нові санкції введено через передачу безпілотників і ракет Росії для війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.
Цього разу обмеження стосуються заборони експорту компонентів для дронів. Також санкції введено проти судноплавних компаній, які займаються транспортуванням зброї.
У списку санкцій з’явився директор Ісламської Республіки Іранські судноплавні лінії (IRISL) Мохаммад Реза Хіабані. А також чотири організації, серед яких:
- Ісламська Республіка Іранські судноплавні лінії (IRISL);
- три російські судноплавні компанії: MG Flot, VTS Broker і Arapax, які займаються транспортуванням іранських БПЛА та компонентів ракет через Каспійське море.
За даними ЄС, саме ці компанії беруть участь у транспортуванні іранської зброї до Росії. Санкції мать на меті обмежити Ірану доступ до технологій і компонентів, що використовуються у виробництві безпілотників та ракет. Євросоюз вводить заборону на експорт та постачання будь-яких з цих компонентів з території ЄС до Ірану.
Також санкції передбачають заборону на транзакції з іранськими портами, які використовуються для транспортування військової техніки. Мова про порти Амірабад та Анзалі, які є важливими вузлами для передачі безпілотників та ракет до Росії.
Зокрема, санкції включають обмеження доступу суден, які належать або контролюються організаціями з санкційного списку, до портів ЄС.
Санкції проти Ірану
На початку вересня, США запровадили нові санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет. Згодом в Ірані рішуче заперечили передачу Росії цих озброєнь.
Також ми писали, що Велика Британія ввела нові санкції проти людей та іранських компаній, які повʼязані з ракетною програмою
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