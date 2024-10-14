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Британія ввела санкції проти Ірану через ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня

Понеділок 14 жовтня 2024 19:20
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Британія ввела санкції проти Ірану через ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня Ілюстративне фото: Британія ввела санкції проти Ірану через ракетний обстріл Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія ввела нові санкції проти людей та іранських компаній, які повʼязані з ракетною програмою. Санкції є відповіддю на атаку Ірану на Ізраїль 1 жовтня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський уряд.

Санкції було введено проти Іранського космічного агентства. Воно займається розробкою технології космічних ракет-носіїв, що застосовують у розробці балістичних ракет, та Конструкторського бюро (FPSDB), яке проектує та виготовляє різні силові установки.

У санкційному списку опинились сім високопоставлених посадовців армії Ірану, військово-повітряних сил і двох організацій, повʼязаних з розробкою балістичних і крилатих ракет.

Мова про:

  • головнокомандувача Збройних сил Ірану Абдолрахіма Мусаву та його заступника Мохаммада-Хоссейна Дадраса;
  • командувача військово-повітряних сил Ірану Хаміда Вахеда;
  • командувача розвідки Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммада Каземі;
  • начальника Об’єднаного штабу іранської армії, заступника начальника з координації іранської армії Хабіболлу Саярі;
  • прессекретаря КВІР Алі-Мохаммада Наїні;
  • головного інженера Конструкторського бюро силових систем Фарзанегана Хуссейна Пурфарзанеха.

Загострення на Близькому Сході

За останній місяць ізраїльська армія ліквідувала кількох лідерів ісламських угруповань, підтримуваних Іраном. 31 липня в Тегерані було вбито лідера КВІР Ісмаїла Ганію, а 27 вересня ізраїльські ВПС знищили лідера "Хезболли" Хасана Насраллу в передмісті Бейрута.

У відповідь Іран випустив по Ізраїлю 180 ракет, але атака була неефективною. Нетаньяху пообіцяв відповісти, розглядаючи удари по нафтових і ядерних об'єктах Ірану. Байден намагається відмовити Ізраїль від таких дій, щоб уникнути ескалації.

1 жовтня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Тегеран випустив понад 180 балістичних ракет. Атаку відбили ізраїльські військові разом з американськими есмінцями.

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Ізраїль Іран Санкції проти Ірану
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