Британія ввела санкції проти Ірану через ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня

Велика Британія ввела нові санкції проти людей та іранських компаній, які повʼязані з ракетною програмою. Санкції є відповіддю на атаку Ірану на Ізраїль 1 жовтня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський уряд.

Санкції було введено проти Іранського космічного агентства. Воно займається розробкою технології космічних ракет-носіїв, що застосовують у розробці балістичних ракет, та Конструкторського бюро (FPSDB), яке проектує та виготовляє різні силові установки.

У санкційному списку опинились сім високопоставлених посадовців армії Ірану, військово-повітряних сил і двох організацій, повʼязаних з розробкою балістичних і крилатих ракет.

Мова про:

головнокомандувача Збройних сил Ірану Абдолрахіма Мусаву та його заступника Мохаммада-Хоссейна Дадраса;

командувача військово-повітряних сил Ірану Хаміда Вахеда;

командувача розвідки Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммада Каземі;

начальника Об’єднаного штабу іранської армії, заступника начальника з координації іранської армії Хабіболлу Саярі;

прессекретаря КВІР Алі-Мохаммада Наїні;

головного інженера Конструкторського бюро силових систем Фарзанегана Хуссейна Пурфарзанеха.

Загострення на Близькому Сході

За останній місяць ізраїльська армія ліквідувала кількох лідерів ісламських угруповань, підтримуваних Іраном. 31 липня в Тегерані було вбито лідера КВІР Ісмаїла Ганію, а 27 вересня ізраїльські ВПС знищили лідера "Хезболли" Хасана Насраллу в передмісті Бейрута.

У відповідь Іран випустив по Ізраїлю 180 ракет, але атака була неефективною. Нетаньяху пообіцяв відповісти, розглядаючи удари по нафтових і ядерних об'єктах Ірану. Байден намагається відмовити Ізраїль від таких дій, щоб уникнути ескалації.