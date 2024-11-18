ua en ru
Пн, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС ввел новые санкции против Ирана: кто попал под ограничения

Понедельник 18 ноября 2024 16:40
UA EN RU
ЕС ввел новые санкции против Ирана: кто попал под ограничения Иллюстративное фото: ЕС ввел новые санкции против Ирана 18 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Европейский Союз ужесточил санкции против Ирана. Новые санкции введены из-за передачи беспилотников и ракет России для войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

На этот раз ограничения касаются запрета на экспорт компонентов для дронов. Также санкции введены против судоходных компаний, занимающихся транспортировкой оружия.

В списке санкций появился директор Исламской Республики Иранские судоходные линии (IRISL) Мохаммад Реза Хиабани. А также четыре организации, среди которых:

  • Исламская Республика Иранские судоходные линии (IRISL);
  • три российские судоходные компании: MG Flot, VTS Broker и Arapax, занимающиеся транспортировкой иранских БПЛА и компонентов ракет через Каспийское море.

По данным ЕС, именно эти компании участвуют в транспортировке иранского оружия в Россию. Целью санкции является ограничить Иран доступ к технологиям и компонентам, используемым в производстве беспилотников и ракет. Евросоюз вводит запрет на экспорт и поставку любых из этих компонентов с территории ЕС в Иран.

Также санкции предусматривают запрет на транзакции с иранскими портами, используемыми для транспортировки военной техники. Речь идет о портах Амирабад и Анзале, которые являются важными узлами для передачи беспилотников и ракет в Россию.

В частности, санкции включают ограничение доступа судов, принадлежащих или контролируемых организациями из санкционного списка, в порты ЕС.

Санкции против Ирана

В начале сентября США ввели новые санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет. Впоследствии в Иране решительно отрицали передачу России этих вооружений.

Также мы писали, что Великобритания ввела новые санкции против людей и иранских компаний, связанных с ракетной программой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Иран Санкции против Ирана
NEWS
Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой
Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу