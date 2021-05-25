ЕС может ввести торговые санкции против Беларуси, - МИД Литвы

Литва предлагает ЕС ввести торговые санкции против Беларуси после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair . Среди возможных целей санкций может быть нефтяная сфера, сектор нефтепродуктов.

Об этом заявил в интервью для издания "Эхо Москвы" министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, это может касаться не только нефтяной сферы, но и удобрений, продукции машиностроения, и включать "технологии, которые поступают в Беларусь из Европы, и ограничений финансовых механизмов".

"В рамках дискуссии относительно пятого пакета санкций против Беларуси Евросоюз мог бы ввести санкции в отношении определенных секторов хозяйства, которые ведут широкую торговлю по всему ЕС", - сказал он.