ЕС может ввести санкции против России из-за ситуации с украинскими моряками

Фото: Андерс Самуэльсен (kmu.gov.ua)

Россия незаконно удерживает украинских моряков

Евросоюз может ввести санкции против Российской Федерации из-за ситуации с украинскими моряками, которые незаконно удерживаются в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена в Тwitter.

Самуэльсен отметил, что Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка.

"Если их (моряков, - ред.) не выпустят в ближайшее время, ЕС придется рассмотреть санкции против России", - написал он, назвав поведение России в Азовском море неприемлемым.

Напомним, ранее сообщалось, что министры иностранных дел Европейского союза одобрили новые санкции за применение химического оружия в отношении 4 граждан России.

Как писало РБК-Украина, по словам посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, в этом году следует ожидать расширения канадских санкций против Российской Федерации.

Кроме того, сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда считает, что санкции против Российской Федерации необходимо оставить и усилить после детального анализа. Дуда также заявил, что не понимает поддержку строительства газопровода "Северный поток-2".