ЄС може запровадити санкції проти Росії через ситуацію з українськими моряками

Фото: Андерс Самуельсен (kmu.gov.ua)

Росія незаконно утримує українських моряків

Євросоюз може ввести санкції проти Російської Федерації через ситуацію з українськими моряками, які незаконно утримуються в РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Данії Андерса Самуельсена у Тwitter.

Самуельсен зазначив, що Росія до цих пір утримує 24 українських моряка.

"Якщо їх (моряків, - ред.) не випустять найближчим часом, ЄС доведеться розглянути санкції проти Росії", - написав він, назвавши поведінку Росії в Азовському морі неприйнятною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ Європейського союзу схвалили нові санкції за застосування хімічної зброї у відношенні 4 громадян Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами посла України в Канаді Андрія Шевченка, у цьому році слід очікувати розширення канадських санкцій проти Російської Федерації.

Крім того, повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда вважає, що санкції проти Російської Федерації необхідно залишити і посилити після детального аналізу. Дуда також заявив, що не розуміє підтримки будівництва газопроводу "Північний потік-2".