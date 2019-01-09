Канада готовит новые санкции против РФ

Фото: Андрей Шевченко (canada.mfa.gov.ua)

В МИД Канады создали специальное подразделение, которое занимается внедрением санкций

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что в этом году следует ожидать расширения канадских санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью посла "Укринформу".

По словам посла, Канада остается одним из лидеров среди стран, которые активно используют инструмент санкций.

"На данный момент перечень канадских санкций, наложенных на россиян и сепаратистов с востока Украины и Крыма, является достаточно длинным. Канада остается одним из лидеров среди стран, которые активно используют инструмент санкций, но мы знаем, что наши канадские коллеги серьезно думают о новых шагах в этом направлении", - отметил он.

Шевченко добавил, что недавно принятый "закон Магнитского" сможет облегчить введение новых санкций и усилить давление на РФ.

"Мы очень рассчитываем, что этот закон позволит усилить давление на тех россиян, которые участвовали в незаконных уголовных процессах против украинских политических заключенных, к преследованию крымских татар и др. Думаю, есть большая вероятность, что мы увидим больше санкционного давления со стороны Канады в этом году", - подчеркнул посол.

По его словам, в Министерстве иностранных дел Канады создали специальное подразделение, которое занимается внедрением санкций.

Напомним, Канада требует от Российской Федерации вернуть захваченные украинские военные корабли.

Как писало РБК-Украина ранее, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна прилагает большие усилия для защиты своих будущих выборов от любого постороннего вмешательства, в том числе со стороны России.

Однако подчеркнем, что в октябре 2018 года Канада не стала расширять санкции против Российской Федерации (РФ) из-за кибератак.