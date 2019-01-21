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Главы МИД ЕС одобрили новые санкции против россиян

Новости » Политика    21.01.2019 - 11:17
Главы МИД ЕС одобрили новые санкции против россиян
Иллюстративное фото (УНИАН)

Санкции будут введены против 4 россиян и 5 сирийцев

Министры иностранных дел Европейского союза одобрили новые санкции за применение химического оружия в отношении 4 граждан России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Также санкции введут в отношении 5 граждан Сирии и одного сирийского юридического лица.

Главы МИД ЕС одобрили новые санкции против россиян

"Министры иностранных дел ЕС одобрили новые санкции за химическое оружие. Они предусматривают замораживание активов и запрет на выдачу виз для 4 граждан России, 5 сирийцев и 1 сирийского юридического лица. Имена будут опубликованы позже сегодня", - отметил Йозвяк.

Напомним, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Европейского союза о продлении санкций против России. Так, действие санкций против РФ продлевается до 31 июля 2019 года.

РБК-Украина также писало, что посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что в 2019 году следует ожидать расширения канадских санкций против России.

Добавим, глава Минфина США Стивен Мнучин на закрытом брифинге  заявил о необходимости снять санкции с российских компаний олигарха Олега Дерипаски.

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Новости Украины химическое оружиеСанкции против России
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