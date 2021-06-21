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ЕС может ввести пятый пакет санкций против Беларуси

Автор: Артур Родивилов

Евросоюз может ввести еще один, пятый пакет санкций против Беларуси, чтобы повлиять на лиц, от которых зависит ситуация в республике. Ранее сегодня, 21 июня, был принят четвертый пакет санкций.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

Санкции против Беларуси ввели ЕС, Великобритания, Канада и США из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

"Это четвертый пакет санкций, и я не могу исключить, что мы примем пятый пакет, поскольку это тот способ, которым мы влияем на действия людей, ответственных за то, что происходит в Беларуси", - сказал Боррель.

В европейский список вошли 78 человек и 8 организаций. Среди них оказались сын президента Александра Лукашенко Дмитрий, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

Напомним, накануне США ввели санкции против 16 граждан Беларуси. В список вошли физические лица и шесть юридических лиц.

Как сообщало РБК-Украина, ранее еще несколько стран присоединились к санкциям ЕС. Они бойкотируют Беларусь в воздушном пространстве.

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