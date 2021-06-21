ЄС може ввести п'ятий пакет санкцій проти Білорусі

Євросоюз може ввести ще один, п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, щоб вплинути на осіб, від яких залежить ситуація в республіці. Раніше сьогодні, 21 червня, був прийнятий четвертий пакет санкцій.
Про це заявив глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель на прес-конференції за підсумками засідання Ради ЄС.
Санкції проти Білорусі ввели ЄС, Великобританія, Канада і США через примусову посадку літака Ryanair в Мінську.
"Це четвертий пакет санкцій, і я не можу виключити, що ми приймемо п'ятий пакет, оскільки це той спосіб, яким ми впливаємо на дії людей, відповідальних за те, що відбувається в Білорусі", - сказав Боррель.
До європейського списку увійшли 78 осіб і 8 організацій. Серед них виявилися син президента Олександра Лукашенка Дмитро, а також російський бізнесмен Михайло Гуцерієв.
Нагадаємо, напередодні США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі. До списку увійшли фізичні особи та шість юридичних осіб.
Як повідомляло РБК-Україна, раніше ще кілька країн приєдналися до санкцій ЄС. Вони бойкотують Білорусь у повітряному просторі.