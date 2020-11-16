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ЕС может ввести новые санкции против Беларуси, - Reuters

Берлин, Понедельник 16 ноября 2020 19:28
ЕС может ввести новые санкции против Беларуси, - Reuters
Фото: флаги ЕС (csamir.com)
Автор: РБК-Украина

Германия обсуждает с Европейским союзом возможность введения новых санкций против руководства Беларуси. Новые ограничения начали обсуждаться после того, как сотни протестующих были задержаны во время массовых демонстраций в воскресенье.

Об этом сообщает Reuters.

"Вполне возможно, что эти меры могут быть направлены против компаний, причастных к нарушениям прав человека", - заявил представитель Министерства иностранных дел Германии.

Напомним, вечером 12 ноября в Минске умер Роман Бондаренко, которого накануне неизвестные люди в масках похитили из так называемой "Площади Перемен", а через несколько часов 31-летний мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

После этого в Евросоюзе заявили, что готовы ввести дополнительные санкции против Беларуси в случае продолжения репрессий и насилия в отношении демонстрантов.

Кроме того, вчера на протестах в Беларуси задержали более 1100 людей. Задержания происходили в различных городах страны, в том числе и в Минске.

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